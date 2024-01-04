В Казахстане при ЧП с автобусом на шахте погибли двое спасателей

Аварийно-спасательные работы продолжаются

АСТАНА, 4 января. /ТАСС/. Тела двух спасателей обнаружены на месте обвала на территории шахты в Павлодарской области Казахстана, куда провалился автобус с людьми. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Ранее в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям информировали, что автобус, в котором находились три спасателя и водитель, провалился в очистное пространство близ шахты на руднике.

"В настоящий момент аварийно-спасательные работы продолжаются. Проводится горизонтальная растяжка для вертикального спуска вниз. С прискорбием сообщаем, что силами спасателей департамента по ЧС в песке обнаружены тела двух наших погибших товарищей. Ведется работа по подъему их на поверхность. Автобус не обнаружен, поиски продолжаются", - рассказали в штабе.

Там также пояснили, что в ночь на четверг в Баянаульском районе Павлодарской области недалеко от поселка Майкаин произошло обвал на территории шахты АО "Майкаинзолото". Автобус с работниками павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб, направлявшийся на вызов в шахту, попал в обвал. Глубина обвала составляет порядка 150 м.