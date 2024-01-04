В Чувашии возбудили дело после ДТП с автобусом

В результате аварии два человека погибли, еще 29 пострадали

ТАСС, 4 января. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Чувашии, в результате которого два человека погибли, еще 29 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

"По факту ДТП с автобусом, произошедшего на территории Порецкого муниципального округа, органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух человек). Фигурантом дела стал водитель автобуса - житель Самарской области 1962 года рождения", - отмечается в сообщении.

По данным медицинского освидетельствования, на момент ДТП у водителя отсутствовали признаки опьянения.

ДТП произошло около 23:00 мск 3 января в Порецком округе Чувашии. Автобус, в котором находились 40 человек, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погибли два человека, еще 29 пострадали, 15 пострадавших были госпитализированы. Автобус следовал из Нижнего Новгорода в Тольятти, в салоне находились вахтовые рабочие.