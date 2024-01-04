Под Владимиром поезд "Ласточка" остановился на час в мороз

В вагонах отключилось отопление

ТАСС, 4 января. Пассажирский поезд "Ласточка" маршрута Нижний Новгород - Москва незапланированно остановился примерно на час во Владимирской области, в мороз в вагонах отключилось отопление. По факту происшествия начала проверка, сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Предварительно [установлено, что] 3 января 2024 года в вечернее время на территории Владимирской области произошла задержка движения пассажирского поезда "Ласточка" (сообщением Нижний Новгород - Москва) по технической причине. Общее время задержки составило около одного часа, после чего поезд продолжил движение по маршруту и прибыл на станцию назначения. В момент остановки поезда отключалось отопление, и пассажиры из-за низкой температуры воздуха подвергались опасности переохлаждения", - говорится в сообщении.

Вечером 3 января температура воздуха во Владимирской области составляла 26 градусов мороза.

Как уточняется в сообщении, начата доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, которые по своему качеству не отвечают требованиям, установленным в законодательстве, если эти услуги являются опасными для жизни или здоровья человека). Как отметили в пресс-службе, в ходе проверки выяснят причины и обстоятельства происшествия, по ее итогам будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.