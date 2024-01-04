В Нижний Новгород эвакуируют пассажиров попавшего в ДТП в Чувашии автобуса

В результате аварии погибли два человека, более 30 пострадали

ТАСС, 4 января. Шестнадцать пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Чувашии, эвакуируют в Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Ранее Минздрав России сообщал о госпитализации 15 пострадавших в аварии с автобусом.

"16 пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Республике Чувашия, в настоящее время эвакуируют в Нижний Новгород. Это пациенты, которые находятся в состоянии легкой степени тяжести, а также люди, которые не пострадали. Нижегородцев осмотрят специалисты Нижегородской областной клинической больницы имени Н. А. Семашко, в случае необходимости пациентов госпитализируют", - сообщили в правительстве региона, отметив, что в течение нескольких часов в Чувашскую Республику прибудет еще один транспорт для эвакуации пострадавших в Нижний Новгород.

ДТП произошло около 23:00 3 января в Порецком округе Чувашии. Автобус с 40 пассажирами, следовавший по маршруту Нижний Новгород - Тольятти, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погибли два человека, более 30 пострадали. Следователи начали проверку по факту ДТП.