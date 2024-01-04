В Коми на бумажном комбинате произошел выброс загрязняющих веществ

Прокуратура организовала проверку

СЫКТЫВКАР, 4 января. /ТАСС/. Выброс в атмосферу загрязняющих веществ произошел на территории промышленной зоны "Сыктывкарского ЛПК", расположенной в Эжвинском районе Сыктывкара. Прокуратура организовала проверку, сообщили на сайте ведомства по региону.

"Прокуратура Республики Коми во взаимодействии с Печорским управлением Ростехнадзора организовала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов в связи с инцидентом, произошедшим сегодня, 4 января 2024 года, на территории промышленной зоны АО "СЛПК" и связанным с выбросом в атмосферу загрязняющих веществ", - сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, ведомство взяло на контроль проведение процессуальной проверки, организованной по данному факту следственным органом.

Позже в Telegram-канале ГУ МЧС по региону сообщили, что в результате инцидента в атмосферу вышла газовая смесь с содержанием метанола. "Главное управление МЧС России по Республике Коми сообщает, что сегодня в результате прорыва диафрагмы (сработал предохранитель на линии газов) на gznjq выпарной станции Сыктывкарского ЛПК в атмосферу вышла газовая смесь с содержанием метанола. Утечка силами предприятия устранена в течение 10 минут. Автоматические датчики предприятия превышения предельно допустимой концентрации метанола не зафиксировали", - сказано в сообщении.

По данным МЧС, сложившиеся погодные условия способствуют удержанию смеси в приземных слоях атмосферы. В настоящее время в Сыктывкаре минус 23 градуса. Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Коми предупреждал об аномально-холодной погоде с 31 декабря по 6 января. Температура воздуха местами понизится до минус 38-44 градусов.

"Сыктывкарский ЛПК" является одним из ведущих производителей немелованной тонкой бумаги и тарного картона в России. На производстве занято около 4,5 тыс. человек без учета подрядных организаций в нескольких сельских районах Республики Коми.