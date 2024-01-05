МО РФ сообщило о перехвате и уничтожении 36 БПЛА над Крымом и одного дрона над Кубанью

Как добавили в ведомстве, они принадлежали ВСУ

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 36 украинских БПЛА над Крымом и один дрон над Краснодарским краем.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"5 января пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края", - отметили там.