Суд арестовал одного из фигурантов дела об оскорблении участников СВО в Челябинске

Еще двое фигурантов отправлены под домашний арест, но органами прокуратуры обжалованы постановления суда

ЧЕЛЯБИНСК, 5 января. /ТАСС/. Суд в Челябинске арестовал одного из фигурантов дела об оскорблении участников специальной военной операции (СВО) и их жен, еще двое фигурантов дела отправлены под домашний арест. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Челябинской области.

"С учетом собранных следователем регионального СК РФ доказательств задержанному 3 января текущего года фигуранту уголовного дела, возбужденного по факту совершения в новогоднюю ночь хулиганских действий, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следователь также ходатайствовал в суде об избрании еще двоим фигурантам дела меры пресечения в виде заключения под стражу, однако судом им был избран домашний арест. В настоящее время органами прокуратуры обжалованы постановления суда. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, согласно которой ночью 1 января 2024 года во дворе одного из дворов Советского района Челябинска группа иностранных граждан в состоянии алкогольного опьянения вела себя вызывающе. Мигранты оскорбляли местных жителей, демобилизованных с передовой, и их жен. Кроме того, одному из участников специальной военной операции были нанесены удары предметом, используемым в качестве оружия, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.