Украинские энергетики сообщили о повреждении ТЭС вблизи зоны боевых действий

Также в компании "Укрэнерго" заявили о повреждении оборудования теплоэлектростанции "в восточном регионе" и теплоэлектроцентрали "в южном"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Оборудование теплоэлектростанции (ТЭС), находящейся вблизи зоны боевых действий, получило серьезные повреждения. Об этом сообщили в украинском энергохолдинге "ДТЭК".

"Серьезно повреждено оборудование предприятия", - говорится в сообщении в Telegram-канале "ДТЭК". В каком регионе расположена теплоэлектростанция, не уточняется.

В свою очередь в энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о повреждении оборудования теплоэлектростанции "в восточном регионе" и теплоэлектроцентрали "в южном". На других ТЭС и теплоцентралях в аварийный ремонт вывели два энергоблока, один из которых уже удалось вернуть в работу.

В ночь на пятницу во многих регионах Украины объявлялась воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах в городе Кривом Роге Днепропетровской области и в Харьковской области.