В ДНР пять человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также сообщил, что оказались повреждены 11 жилых домов

ДОНЕЦК, 5 января. /ТАСС/. Пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов ДНР за сутки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Противник в течение дня обстреливал Донецк, Макеевку, Горловку, Ясиноватский район. Ранены пять мирных жителей: в Кировском районе Донецка один человек и четверо в Горловке", - написал он в своем Telegram-канале.

По его информации, повреждены 11 жилых домов в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также один объект гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском районе Горловки.