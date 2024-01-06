В Хабаровском крае в ДТП погиб человек

Еще трое пострадали

ТАСС, 6 января. Один человек погиб и трое, в том числе несовершеннолетние, получили травмы в ДТП на трассе в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края.

"В результате столкновения водитель автомобиля Nissan Juke погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Три его пассажира, включая двух несовершеннолетних 13 и 14 лет, госпитализированы в медицинские учреждения", - сообщает ведомство.

По информации ведомства, водитель Nissan Juke, двигаясь со стороны поселка Солнечный в сторону Комсомольска-на-Амуре, не выбрал правильную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем с полуприцепом.

На месте работает следственная группа, обстоятельства аварии устанавливаются.