В Подольске из-за отсутствия отопления в части округа ввели режим ЧС

Глава муниципалитета Григорий Артамонов отметил, что это позволит задействовать дополнительные силы и средства для восстановления

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера ввели в Подольске из-за отсутствия отопления в многоквартирных домах в части микрорайона Климовск. Это позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы, сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов.

"Так как отопление в многоквартирных домах северо-восточной части микрорайона Климовск отсутствует уже продолжительное время, ввели режим ЧС локального характера. Такое решение приняли совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители регионального правительства, прокуратуры, администрации городского округа, МЧС. Режим ЧС, который действует со вчерашнего дня, позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы", - написал он в Telegram-канале.

Он рассказал, что аварийные бригады работали над восстановлением отопления в домах всю ночь. Из-за морозов система замерзла, и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах. К настоящему моменту запущен резервный котел, он работает в штатном режиме. Продолжается ремонт второго котла.

Ранее на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" были обнаружены три утечки, в результате чего несколько домов остались без тепла. По итогам проведенных аварийно-восстановительных работ котельная была запущена, однако после на объекте выявили технические неполадки. Для жителей были открыты пункты обогрева в гимназии им. Подольских курсантов и ДК "Машиностроитель". Вечером 5 января был запущен котел.