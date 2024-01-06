Суд вынес запрет определенных действий экс-главе УФСИН Ивановской области

Он обвиняется в воспрепятствовании правосудию

ТАСС, 6 января. Октябрьский районный суд Иванова избрал меру пересечения в виде запрета определенных действий до 28 февраля по уголовному делу о воспрепятствовании правосудию и производству предварительного расследования в отношении бывшего начальника УФСИН по Ивановской области. Об этом сообщили в Ивановском областном суде.

"В отношении обвиняемого судом избрана мера пересечения в виде запрета определенных действий на срок до 28 февраля", - говорится в сообщении.

Постановление в законную силу не вступило.

Таким образом, районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения экс-главы УФСИН по Ивановской области под стражу. Бывший руководитель обвиняется по ч. 3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).