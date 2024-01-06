В Калмыкии из-за аварии без газоснабжения остались 2,3 тыс. домов

Прокуратура проводит проверку

ЭЛИСТА, 6 января. /ТАСС/. Авария на газораспределительной станции в Приютненском районе Калмыкии оставила без газоснабжения два объекта здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей и около 2,3 тыс. домов. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства республики.

"В селе Приютное Приютненского района произошло аварийное отключение газоснабжения. Без газоснабжения остались 2 245 домов, два объекта здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей. По факту аварийного отключения прокуратура организовала проверку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства ТАСС уточнили, что без газоснабжения остались районная больница и психоневрологический диспансер.

Предварительная причина отключения подачи газа - поломка электросетевого оборудования на газораспределительной станции. Точные причины устанавливаются. Ремонтные бригады АО "Газпром газораспределение Элиста" ведут работы по возобновлению подачи газа, добавили в пресс-службе прокуратуры региона.