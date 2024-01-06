На Урале в ДТП погиб человек

Еще четверо пострадали

ТАСС, 6 января. Два автомобиля столкнулись на трассе Пермь - Екатеринбург, в результате один человек погиб, еще четверо, включая ребенка, получили различные травмы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

"По предварительным данным, на 163-м км автодороги Пермь - Екатеринбург произошло столкновение автомобилей Chevrolet Niva и Lada Granta. <…> На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, скорая помощь и МЧС", - говорится в сообщении.

Предварительно, в результате происшествия пассажир Chevrolet Niva погиб на месте. Водителям обоих автомобилей и двум пассажирам Lada Granta, один из которых несовершеннолетний, медики оказывают помощь.