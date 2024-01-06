На севере Алжира снегопады привели к приостановке движения на некоторых трассах

В частности, перекрыто движение на нескольких дорогах, связывающих провинцию Тизи-Узу с Беджайей и Буирой

РАБАТ, 6 января. /ТАСС/. Сильные снегопады, обрушившиеся на северные области Алжира, привели к временной приостановке движения на автотрассах в нескольких провинциях. Об этом говорится в заявлении национальной жандармерии.

Так, власти перекрыли движение на нескольких дорогах, связывающих провинцию Тизи-Узу с Беджайей и Буирой. Наиболее сложная ситуация наблюдается в районах горных перевалов. Ввиду снегопадов жандармерия рекомендовала водителям проявлять осторожность и бдительность.

Как отметили в метеорологической службе, снегопады в эти выходные ожидаются более чем в двух десятках провинций.

Снегопады в северных районах Алжира время от времени происходят в период с конца осени до начала весны.