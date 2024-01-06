В Череповце в ДТП с тремя автомобилями пострадали шесть человек

Авария произошла на Кирилловском шоссе

ТАСС, 6 января. Пятеро взрослых и 15-летняя девочка пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Череповце, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

"В Череповце в результате аварии пострадали шесть человек. По предварительным данным, сегодня около 14:50 мск на Кирилловском шоссе женщина 1978 года рождения, управляя автомашиной LADA Granta, при развороте налево из средней полосы движения допустила столкновение с попутным автомобилем Fiat Albea. В результате этого столкновения Fiat Albea выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Renault Sandero, - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель Fiat Albea госпитализирован с подозрением на сотрясение головного мозга и переломом ребер. Его пассажиры - две женщины и 15-летняя девочка - также госпитализированы с различными травмами, проводится медицинское обследование. Водитель Renault Sandero и его пассажир, женщина 1997 года рождения, госпитализированы с подозрением на переломы грудной клетки и ребер соответственно.