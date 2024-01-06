В Москве в "доме-корабле" на Большой Тульской произошел пожар

Пострадавших нет

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Возгорание на 5 кв. м произошло в "доме-корабле" на Большой Тульской улице в Москве, пожар ликвидирован. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пострадавших в результате происшествия нет.

"Дом-корабль" загорелся на Большой Тульской улице на площади 5 кв. м. Возгорание произошло на одном из балконов. Пострадавших в результате происшествия нет", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве подтвердили факт возгорания. "Принятыми мерами в 22:16 пожар ликвидирован. Происходило загорание на балконе одной из квартир на 11-м этаже. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

14-этажный жилой дом на Большой Тульской улице известен необычной формой и размерами, его длина составляет 400 м. Строение также известно как "Титаник", "дом атомщиков", "дом холостяка" и "лежачий небоскреб".