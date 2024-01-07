Настоятель православного храма в Таиланде серьезно пострадал при падении с высоты

Инцидент произошел 5 января при подготовке храма к празднику Рождества Христова

БАНГКОК, 7 января. /ТАСС/. Настоятель православного храма Святых Царственных Страстотерпцев в городе Хуахин иеромонах Александр (Виталий Ващенко) получил тяжелые травмы в результате падения с высоты. Об этом говорится в обращении секретаря Таиландской епархии и настоятеля Николаевского прихода в Бангкоке архимандрита Олега (Черепанина), которое было распространено среди православной общины российских соотечественников.

Священнослужитель пострадал 5 января при подготовке храма к празднику Рождества Христова. "Пытаясь помыть окна на втором этаже храма, он потерял равновесие и упал на цементное покрытие", - написал он, указав, что после оказания первичной медицинской помощи в Хуахине пострадавший был переведен в отделение интенсивной терапии больницы Samitivej Hospital в Бангкоке.

Иеромонах Александр получил многочисленные переломы обеих рук. "Особенное беспокойство вызывает травма [костей] черепа, - сообщил секретарь Таиландской епархии. - Мы не смогли транспортировать отца Александра в Москву, где его готовы были принять в ведущих медцентрах, так как таиландские врачи заявили о невозможности осуществления авиаперелета. Впоследствии и московские медики на основании переданных им [данных] медобследований отца Александра также подтвердили невозможность его транспортировки в Москву".

Черепанин отметил, что оказание первичной медицинской помощи пострадавшему обошлось в 97 тыс. батов, из которых 9 тыс. были покрыты медицинской страховкой. Samitivej Hospital выставил предварительный счет на реконструктивную операцию обеих рук в размере 874 тыс. батов. В этой связи секретарь Таиландской епархии объявил сбор средств на лечение иеромонаха Александра.