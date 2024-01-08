В Австралии при крушении небольшого самолета пострадали два человека

На борту находились девять взрослых и один ребенок

СИДНЕЙ, 8 января. /ТАСС/. Самолет с 10 пассажирами на борту потерпел крушение на северо-востоке Австралии, 2 человека были госпитализированы. Об этом сообщает радиостанция ABC.

По ее данным, небольшой самолет перевернулся во время приземления на острове Лизард, расположенном в океане, в 250 км к северу от Кэрнса. На борту находились девять взрослых и один ребенок. В результате аварии два пассажира серьезно пострадали и были госпитализированы, а остальные получили медицинскую помощь на месте.

Также сообщается, что для эвакуации пострадавших на остров были направлены два спасательных вертолета и самолет службы санавиации Royal Flying Doctors. Полиция проводит проверку на месте инцидента, выясняя причины и обстоятельства произошедшего.