В Пакистане не менее пяти полицейских погибли в результате взрыва

Он произошел в районе Баджаур провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны

ИСЛАМАБАД, 8 января. /ТАСС/. Минимум 5 полицейских погибли, еще 10 человек пострадали в результате взрыва в районе Баджаур провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Об этом сообщила газета Daily Pakistan со ссылкой на спасателей и полицейских.

По предварительной информации, взорвалась полицейская машина. Сотрудники правоохранительных органов были задействованы в обеспечении безопасности во время вакцинации от полиомиелита.

Как пишет газета Dawn, четыре человека погибли, еще 20 пострадали.