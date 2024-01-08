В Белгородской области за сутки зафиксировали более 100 прилетов со стороны ВСУ

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что повреждения получили дом и ЛЭП

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 100 боеприпасов, также совершено несколько атак при помощи БПЛА. В результате действий ВСУ повреждены дом и ЛЭП, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено восемь артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка - два артиллерийских снаряда. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет", - написал он, добавив, что после работы ПВО были выявлены повреждения в одном частном жилом домовладении в поселке Разумное.

В Борисовском районе на окраине села Богун-Город ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе, здесь же с квадракоптера сброшено одно взрывное устройство. В Валуйском округе 7 января под минометный обстрел попало село Долгое - установлено 15 прилетов.

В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано 2 минометных снаряда и 10 гранатометных выстрелов. В Грайворонском округе по окраинам сел Рождественка и Безымено выпущено два и три минометных снаряда соответственно.

В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка ВСУ выпустили три минометных снаряда. "В результате обстрела повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. На окраине села Графовка зафиксировано три прилета. Обошлось без последствий", - отметил Гладков.

В Шебекинском округе по селу Середа выпущено 14 минометных снарядов, по селу Терезовка - 4, по поселку Красное - 5, по селу Муром - 7 минометных снарядов. Также в Муроме с БПЛА было сброшено 1 взрывное устройство. "По МАПП "Шебекино" выпущено 29 гранатометных выстрелов и сброшено 1 взрывное устройство с БПЛА. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - проинформировал глава региона.