Дорожники вместе с МЧС и ГИБДД устраняют последствия ДТП на М-11 в Новгородской области

Не будет взыматься плата за участок, на котором водители простояли в пробке, заявили в "Автодоре"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Дорожные специалисты совместно с МЧС и ГИБДД устраняют последствия ДТП на трассе М-11 "Нева". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе государственной компании "Автодор".

"Дорожники совместно с МЧС и ГИБДД предпринимают усилия по устранению последствий ДТП. Автомобили, которые не были участниками ДТП, убирают с проезжей части. Легковые машины из затора уехали (не участники ДТП). Грузовики готовятся вывезти по встречной полосе", - рассказали в компании.

При этом за участок, на котором пользователи простояли в пробке, плата взиматься не будет, отметили там. Автомобилистам, попавшим в затор, также начислят 12 тыс. бонусных баллов, что эквивалентно скидке в 15% на 2 месяца.

"Для водителей и пассажиров автомобилей, которые стали участниками ДТП, организован горячий чай и возможность согреться. Медицинская помощь также оказывается, в том числе и с привлечением авиации", - добавили в "Автодоре".

Около 50 автомобилей столкнулись на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области. В результате аварии погибли четыре человека и еще десять пострадали. На месте развернут пункт обогрева, сообщил ранее глава региона Андрей Никитин в Telegram-канале. Движение по направлению в сторону Москвы перекрыто. Предусмотрен съезд на трассу М-10 на 545-м км (пункт взимания платы вблизи деревни Мясной Бор).