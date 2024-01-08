После поджога покрышек у двери квартиры ведущего радио Sputnik возбудили дело

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что в результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества возбуждено после того, как неизвестный поджог покрышки у двери квартиры дома на Набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"7 января в 19:04 в полицию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 52-летней жительницы дома 151 по Набережной реки Фонтанки о том, что неизвестный у двери ее квартиры поджег автомобильные покрышки. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога)", - написала она в Telegram-канале.

Волк отметила, что в результате инцидента никто не пострадал. "Полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников", - добавила представитель ведомства. Позже она в Telegram-канале сделала репост публикации главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, где сообщалось о поджоге двери квартиры в Санкт-Петербурге ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы "Изолента" Трофима Татаренкова. Симоньян поблагодарила полицию, которая вовремя отреагировала на инцидент.

Татаренков ранее написал в Telegram-канале, что вечером 7 января подожгли дверь его квартиры в Петербурге. По словам Татаренкова, в этих действиях есть украинский след.