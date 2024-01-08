СМИ: в Праге задержали россиянина, обвиняемого в финансовых махинациях в РФ

Решение о возможности выдачи задержанного в Россию будет принимать суд Праги

ПРАГА, 8 января. /ТАСС/. Полиция задержала в международном аэропорту им. Вацлава Гавела в Праге россиянина Евгения Герасименка, обвиняемого в РФ в финансовых махинациях. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

"Могу подтвердить, что 7 января 2024 года в первой половине дня в международном аэропорту Праги, вскоре после прибытия самолета из Риги, был задержан российский гражданин", - привело агентство слова представителя полиции Йозефа Урбана.

Задержание россиянина, как следует из сообщения, было произведено на основании международного ордера на арест, выданного РФ. Россия обвиняет его в совершении крупномасштабных финансовых махинаций. Решение о возможности выдачи Герасименка в РФ будет принимать суд Праги.

Задержанный следовал из столицы Латвии транзитом через Прагу в Париж. Он добивается получения убежища во Франции по политическим мотивам.