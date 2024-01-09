Выкатившийся за пределы посадочной полосы аэропорта Норильска самолет доставили на стоянку

Аэропорт готов к приему и отправке рейсов

КРАСНОЯРСК, 9 января. /ТАСС/. Самолет Boeing 737-800, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильска на севере Красноярского края, отбуксирован на стоянку. Аэропорт открыт для вылета и прилета рейсов, сообщает пресс-служба Росавиации.

"Пассажиры высажены штатно и доставлены в здание аэровокзала. В 07:10 мск <... > самолет отбуксирован на стоянку", - говорится в сообщении.

По информации Росавивации, аэропорт был временно закрыт для приема и выпуска воздушных судов, проводилось обследование взлетно-посадочной полосы. В 11:25 (07:25 мск) аэропорт был открыт для вылета и приема судов. Согласно данным онлайн табло аэропорта задержек рейсов не произошло.

На борту самолета находились 176 человек, в том числе 168 пассажиров. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "Нордстар", следовавший по маршруту Красноярк-Норильск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Западно-Сибирская транспортная прокуратура и Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте начали проверки по данному факту.