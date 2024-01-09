В Новосибирской области более 6,6 тыс. человек остались без света из-за непогоды

По данным компании "Региональные энергетические сети", работы по восстановлению планируется завершить днем 9 января

НОВОСИБИРСК, 9 января. /ТАСС/. Более 6,6 тыс. жителей Новосибирской области остались без электроэнергии в ночь на 9 января из-за последствий сильного ветра. Восстановительные работы планируется завершить днем 9 января, сообщили в пресс-службе компании "Региональные энергетические сети".

"В результате непогоды под отключение попали населенные пункты в Тогучинском, Болотнинском, Ордынском, Черепановском и Искитимском районах с общей численностью населения более 6600 человек. Для устранения последствий разгула стихии было привлечено 15 аварийных бригад АО "РЭС", более 30 человек оперативного персонала, а также 15 единиц техники, которая использовалась в том числе для расчистки трасс линий от упавших предметов", - говорится в сообщении.

Аварии на сетях произошли из-за усиления ветра, метелей и резкого похолодания. Большинство аварий связаны с механическими повреждениями линий электропередачи. "Сильные порывы ветра на отдельных участках вызвали падение на них посторонних предметов, а также повреждение изоляторов, схлест или даже обрыв проводов", - отметили в пресс-службе, добавив, что полностью восстановить энергоснабжение потребителей планируется днем 9 января.