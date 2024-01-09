При пожаре в новосибирском общежитии двое мужчин получили ожоги

Всего из здания эвакуировали 20 человек

НОВОСИБИРСК, 9 января. /ТАСС/. При пожаре в общежитии в Новосибирске два человека получили тяжелые травмы. Об этом сообщил на оперативном совещании в облправительстве начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов.

Инцидент произошел в ночь на 9 января. "Пожар в здании общежития на территории Первомайского района Новосибирска. Спасены два человека, в тяжелом состоянии госпитализированы в медучреждение. Эвакуировано 20 человек", - сказал он.

Орлов добавил, что предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, мужчины получили ожоги, эвакуировали их из горящего помещения жильцы общежития. Сейчас пострадавшие 1974 и 1980 годов рождения находятся в реанимации. В комнате общежития из-за пожара сгорели вещи на площади 20 кв. м.