Бастрыкин потребовал доложить о деле о нападении иностранца на ребенка в Москве

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дело по факту нападения гражданина Киргизии на девочку в одном из магазинов Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 января уроженец Киргизской Республики, находясь в одном из магазинов на юго-востоке Москвы, напал на незнакомую малолетнюю девочку. По данному факту ГСУ СК РФ по Москве было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ( ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ).