Два эквадорских СМИ эвакуируют сотрудников после захвата бандитами телеканала

Вооруженные люди ранее ворвались в студию TC Television, расположенную в городе Гуаякиль

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 января. /ТАСС/. Эквадорский телеканал Ecuavisa и журнал Vistazo эвакуировали своих сотрудников после того, как бандиты взяли в заложники ведущих телеканала TC Television. Об этом сообщила газета La Nacion.

Ранее вооруженные люди ворвались в студию телеканала TC Television, расположенную в городе Гуаякиль. Кадры нападения попали в прямой эфир, после чего трансляция была прервана.

Полиция Эквадора сообщила, что к офису телеканала выехали сотрудники спецподразделения.

7 января Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что начала расследование по факту возможного побега из тюрьмы города Гуаякиль главаря преступной группировка "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. В понедельник президент страны Даниэль Нобоа объявил о введении чрезвычайного положения и комендантского часа для установления порядка в тюрьмах.