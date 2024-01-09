В Калмыкии из-за аварии на водоводе без водоснабжения остались свыше 4 тыс. жителей

Региональная прокуратура организовала проверку

ЭЛИСТА, 9 января. /ТАСС/. Прорыв водопроводной трассы в Яшалтинском районе Калмыкии во вторник оставил без водоснабжения 4,2 тыс. человек. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства республики.

"Сегодня в селе Яшалта (население 4,2 тыс. человек) в связи с прорывом водопроводной трассы по улице Пэрна произошло аварийное отключение водоснабжения. Ремонтными бригадами Управления коммунального хозяйства и благополучия Яшалтинского района ведутся работы. Разработан график, организован подвоз воды населению", - говорится в сообщении.

Находящиеся на территории села социальные учреждения - Яшалтинская районная больница, Яшалтинская СОШ, детский сад "Баир" обеспечены резервными источниками водоснабжения, отопление этих организаций производится в автономном режиме. Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о водоснабжении, добавили в пресс-службе.