Напавшим на телестудию в Эквадоре предъявят обвинения в терроризме

Генпрокуратура привлечет к ответственности 13 человек, которые ворвались в здание TC Televisión и взяли в заложники сотрудников СМИ

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Эквадора предъявит напавшим на студию телеканала TC Televisión обвинения в терроризме.

"Прокуратура привлечет к ответственности 13 человек за терроризм. Вооруженные злоумышленник ворвались в здание TC Televisión и взяли в заложники сотрудников СМИ", - сообщило ведомство на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Генпрокуратура также сообщила, что в результате нападения никто не погиб.

Ранее во вторник президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране "внутреннего вооруженного конфликта", и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после захвата в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые в этот момент вели прямой эфир из студии в Гуаякиле. Полиция задержала 13 человек, все заложники были освобождены.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.