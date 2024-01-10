Израильские ВВС атаковали форпост "Хезболлах" на юге Ливана

Самолеты противника также атаковали окрестности поселков Эн-Накура, Маркаб и Раб-Талятин

БЕЙРУТ, 10 января. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нарушили воздушное пространство Ливана и нанесли ракетные удары по высотам Джебель-эль-Ляббуна, которые служат одним из форпостов формирований шиитской милиции "Хезболлах". Об этом сообщило национальное агентство Al Wataniya.

По его информации, самолеты противника атаковали также окрестности поселков Эн-Накура, Маркаб и Раб-Талятин.

Ранним утром израильский беспилотник нанес удар по жилому дому в населенном пункте Кфар-Шуба, в результате погиб один из бойцов "Хезболлах" и другой получил ранение.

9 января шиитские боевики провели восемь операций против израильских войск, атаковав штаб северного военного округа в Цфате, казармы в Адамите, Дишоне, Йифтахе и пограничные посты в Байяде, Рувейсате, Ханите и Эль-Малькии. В заявлении военно-информационной службы формирования, размещенном в телеграм-канале, утверждается, что "противнику были нанесены потери в результате прямых попаданий".