Под Владимиром произошло ДТП с грузовым и легковым автомобилями

Из-за аварии ограничили движение по трассе М-12

ТАСС, 10 января. На 141-м км трассы М-12 из Москвы во Владимир произошло ДТП с грузовым и легковым автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

"10 января на федеральной автодороге М-12 "Восток" во Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, около 09:30 мск на 141-м км в Петушинском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили. Движение транспорта на указанном участке пути затруднено в направлении из Москвы во Владимир", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, по состоянию на 11:15 информации о пострадавших не поступало. "В данный момент движение на пути затруднено. Сотрудниками полиции принимаются меры по восстановлению движения", - уточнили в УМВД России по Рязанской области.

Также ранее "Автодор" сообщил об отсутствии движения на указанном участке. "Объезд по М-7 со съездом на 125-й км М-12", - рекомендовали в компании.