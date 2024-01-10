Энергетики завершили первоочередное восстановление сетей в регионах после непогоды

Порядка 1 тыс. человек остаются обесточенными в Новгородской области, около 600 потребителей пока не подключены в ДНР, ранее пострадавшей от непогоды

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Энергетики завершили первоочередные ремонтно-восстановительные работы на основных объектах сетевого комплекса в регионах, пострадавших от непогоды, сообщило Минэнерго РФ.

После аварийных отключений из-за непогоды в Херсонской и Ростовской областях аварийно-восстановительные работы по подключению потребителей закончены. В Запорожской области ремонтные бригады ведут работы по индивидуальным заявкам.

Порядка 1 тыс. человек остаются обесточенными в Новгородской области, около 600 потребителей пока не подключены в ДНР, ранее пострадавшей от непогоды.

"Проведение аварийно-восстановительных работ остается на особом контроле Минэнерго России до полного восстановления электроснабжения всех потребителей", - подчеркнули в министерстве.