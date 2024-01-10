Ураганный ветер повалил главные новогодние елки в двух областях Казахстана

В соцсетях распространяются видео, снятые очевидцами

АЛМА-АТА, 10 января. /ТАСС/. Ураганный ветер повалил две главные новогодние елки, установленные в административных центрах Абайской и Павлодарской областей Казахстана. В соцсетях распространяются видео, снятые очевидцами.

"Из-за штормового ветра произошло падение елки на центральной площади. На место выехал аким (глава администрации - прим. ТАСС) города [Павлодара]. В настоящее время службами ведется работа по демонтажу [елки]", - приводит агентство Казинформ слова представителя горадминистрации. При падении 30-метровой елки никто не пострадал, добавил собеседник агентства.

Позже казахстанское издание "Голос народа" сообщило, что вслед за павлодарской елкой из-за ураганного ветра рухнула и 19-метровая новогодняя ель в административном центре Абайской области - городе Семее.

Ранее Национальная гидрометеорологическая служба Казахстана объявляла штормовое предупреждение в 15 областях республики. Синоптики прогнозировали в Абайской и Павлодарской областях в среду усиление ветра с порывами до 30 м/с.