На востоке Канады закрыты школы и нарушено паромное сообщение из-за шторма

По данным Национального метеобюро Канады, скорость порывов ветра достигает 28 м/с

ОТТАВА, 10 января. /ТАСС/. Шторм нарушил паромное сообщение и стал причиной отмены занятий в школах атлантических канадских провинций Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Остров принца Эдуарда. Об этом сообщил телеканал CTV.

По данным Национального метеобюро Канады, скорость порывов ветра достигает 28 м/с. На данный момент из-за разгула стихии без света остались уже более 6 тыс. потребителей. Из-за непогоды нарушено паромное сообщение между этими регионами.

Шторм сопровождается сильным снегопадом, местами за сутки может выпасть до 25 см снега, что для некоторых районов составляет порядка трети месячной нормы осадков.

О пострадавших информации не поступало.