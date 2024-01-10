В Ясиноватой из-за обстрела ВСУ оказались обесточены четыре котельные

Как сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко, без электричества остались более 3 тыс. человек

ДОНЕЦК, 10 января. /ТАСС/. Четыре котельные и более 3 тыс. абонентов в Донецкой Народной Республике обесточены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) при температуре воздуха минус 15 градусов, сообщил в своем Telegram-канале глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.

"В результате очередного обстрела Ясиноватой без электроснабжения более 3 тыс. абонентов. Обесточены четыре котельные. Сейчас на улице минус 15 градусов. Задействуем имеющиеся резервы. Все работают", - написал он.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что в 21:40 украинские войска выпустили со стороны Архангельского четыре снаряда калибром 155 мм по Ясиноватскому району.