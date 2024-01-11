В Петербурге проходят обыски в полиции по делу о легализации 3 тыс. мигрантов

По версии следствия, оформлялись фальшивые протоколы об административных нарушениях, что позволяло избежать депортации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники собственной безопасности петербургского ГУ МВД проводят обыски по местам работы и жительства двух полицейских, подозреваемых в организации канала нелегальной миграции на территории города и Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"По оперативным данным, злоумышленники за денежное вознаграждение с 2020 года выдали поддельные документы более 3 000 иностранных граждан для создания видимости законности пребывания последних на территории России. Установлена причастность к вышеуказанной противоправной деятельности двух участковых уполномоченных полиции УМВД России по Кировскому району Петербурга", - говорится в сообщении.

Как установили оперативники, после окончания патента на временное осуществление трудовой деятельности или срока временного пребывания в России на иностранного гражданина, оформлялись фальшивые протоколы об административных правонарушениях, что позволяло избегать правонарушителям депортации с территории РФ.

Полиция проводит масштабные обыски по местам жительства и работы подозреваемых, а также в некоторых миграционных центрах. Собранные материалы переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

В новость внесена правка (11:03 мск) - передается с исправлением опечатки в четвертом абзаце, верно - в миграционных центрах.