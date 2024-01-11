В Кузбассе задержали главу регионального центра спортивных сооружений

Владислава Нефедова подозревают в получении взятки в размере 418 тыс. рублей

КЕМЕРОВО, 11 января. /ТАСС/. Директора Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса (РЦСС), обладателя Кубка мира по кикбоксингу Владислава Нефедова, а также его заместителя задержали по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Как ранее сообщали ТАСС в правоохранительных органах, Нефедова и его заместителя Василия Чигвинцева подозревают в получении 418 тыс. рублей от директора ООО "Мастер флаг" Рашида Демухамедова на поставку сувенирной продукции, а также за общее покровительство по службе. Возбуждено уголовное дело по ч. "а" и "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В ходе обысков у фигурантов изъято более 4 млн рублей.

"40-летней руководитель Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса и его 39-летний заместитель <...> задержаны, с их участием проводятся следственные и иные процессуальные действия. В жилищах подозреваемых и по месту работы проведены обыски, изъяты денежные средства, а также дорогостоящее движимое имущество. Противоправная деятельность мужчин выявлена в ходе совместной работы сотрудников региональных управлений СК, ФСБ, УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу", - говорится в сообщении.

В РЦСС Кузбасса не стали комментировать ТАСС информацию о проведении обысков, уточнив, что объекты работают в штатном режиме, проходят тренировки и соревнования.

РЦСС Кузбасса создан в 2019 году для управления крупнейшими спортивными объектами региона: Ледовым дворцом "Кузбасс", спортивным комплексом "Кузбасс-Арена", теннисным центром "Кузбасс", лыжным комплексом "Снежный", "Фиджитал-центром", мотокроссовой трассой "Люскус", Олимпийским парком. Директором был назначен Нефедов, который также возглавляет Федерацию кикбоксинга Кузбасса.