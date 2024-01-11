Житель Мордовии получил два года за попытку поджога оборудования на железной дороге

По информации правоохранителей, в декабре 2022 года Вадим Филянкин вместе со знакомыми из корыстной заинтересованности участвовал в поджоге батарейных шкафов у станций Светотехника - Алатырь

ЧЕБОКСАРЫ, 11 января. /ТАСС/. Суд в Чувашии назначил два года колонии 22-летнему Вадиму Филянкину, который попытался сжечь оборудование на железной дороге. Об этом сообщает УФСБ по Чувашской Республике.

"[Вынесен] приговор за попытку поджога оборудования на железной дороге [в Чувашии и Мордовии]. Алатырский районный суд [в Чувашии] признал виновным 22-летнего уроженца Республики Мордовия за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Назначено два года [лишения свободы] с отбыванием наказания в колонии-поселении", - отмечается в сообщении.

По информации правоохранителей, в декабре 2022 года фигурант вместе со знакомыми из корыстной заинтересованности участвовал в поджоге батарейных шкафов у станций Светотехника - Алатырь и тяговой подстанции железнодорожного перегона Ялга - Саранск, используемых для обеспечения безопасности движения поездов. "Преступный умысел не был доведен до конца по независящим от них причинам", - говорят в УФСБ.

В декабре 2022 года сотрудники УФСБ России по Мордовии во взаимодействии с оперативниками УФСБ и МВД по Чувашии задержали Филянкина с двумя знакомыми жителями Ардатовского района региона, у нихизъяли канистры с бензином, горелки и другие предметы. Суд установил, что молодые люди через один из мессенджеров общались с неизвестными лицами из Украины, которые за вознаграждение предложили повредить железнодорожный объект.

Верховный суд Чувашской Республики оставил приговор без изменения.