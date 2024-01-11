Самолет "Тува-авиа" вынужденно сел в аэропорту Кызыла из-за неисправности

Прокуратура организовала проверку

ТАСС, 11 января. Самолет Ан-2 авиакомпании "Тува-авиа", выполнявший рейс по маршруту Кызыл - Кунгуртук, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кызыла из-за неисправности. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительной информации, сегодня около 15:00 (11:00 мск) воздушное судно Ан-2 авиакомпании "Тува-авиа", выполнявшее рейс по маршруту Кызыл - Кунгуртук, в связи с неисправностью совершило вынужденную посадку в аэропорту Кызыла. На борту самолета находились девять пассажиров и два члена экипажа. Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств",- говорится в сообщении.

Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.