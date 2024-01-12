AP: вертолет ВМС США упал в Тихий океан у берегов Калифорнии

По данным агентства, шестерых членов экипажа доставили на берег

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Вертолет ВМС США MH-60R Seahawk упал в Тихий океан у берегов штата Калифорния во время учений. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, шестеро членов экипажа потерпевшего крушение вертолета доставлены на берег, с ними работают медики. Указывается, что ввиду "характера учений" на воде дежурил спасательный катер.

MH-60R Seahawk - палубный противолодочный вертолет, разработанный для ведения борьбы с надводными и подводными кораблями противника, а также выполнения второстепенных задач, включая доставку припасов с берега на корабль и обратно, поисково-спасательные работы и ретрансляцию связи.