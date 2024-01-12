В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,4

Разрушений нет, сообщили в ГУ МЧС

МАХАЧКАЛА, 12 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"От Дагестанской геофизической службы РАН поступило сообщение о том, что в 10:14 на территрии Хасавюртовского района на глубине 27 км произошло сейсмособытие магнитудой 4,4", - говорится в сообщении.

Толчки на поверхности земли ощущали жители Хасавюрта и Хасавюртовского района. Информация о разрушениях в спасательные службы не поступала.