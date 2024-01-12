В Мозамбике два моряка из РФ находятся на борту брошенного владельцами судна

Россияне выступают в качестве заложников финансово-имущественного спора между субъектами экономических отношений третьих стран, сообщили в посольстве России

ПРЕТОРИЯ, 12 января. /ТАСС/. Посольство России в Мозамбике прилагает усилия для скорейшего возвращения на родину двух российских моряков, которые не могут покинуть брошенное владельцами в порту Мапуту судно Volopas.

"По вопросу ситуации с двумя российскими моряками на шхуне Volopas посольством принимаются все возможные меры для возвращения российских моряков на родину в соответствии с нормами Конвенции о труде в морском судоходстве, сотрудники консульского отдела находятся в контакте с гражданами РФ и оказывают им необходимую помощь и поддержку, - говорится в коммюнике, распространенном российской дипмиссией. - В МИД Мозамбика были направлены ноты с ходатайством о содействии компетентных органов в вопросе репатриации членов экипажа - граждан РФ. Аналогичные обращения были адресованы Национальной миграционной службе и Управлению пограничной полиции мозамбикской столицы Мапуту".

По имеющейся информации, судовладелец рыболовного траулера Volopas, следовавшего под флагом Камеруна, перестал выделять средства на содержание судна, в связи с чем образовались долги перед обслуживающими его компаниями и службами порта Мапуту. Представители порта отказывают экипажу в оформлении документов, необходимых для прохождения паспортно-визовых процедур в миграционной службе с целью последующей репатриации. Свои действия они мотивируют необходимостью нахождения на борту минимального количества членов экипажа для поддержания судна на плаву у причала. Всего на судне было 30 человек. Согласно судовой документации, минимальное количество членов экипажа - девять человек.

"Фактически граждане РФ выступают в качестве заложников финансово-имущественного спора между субъектами экономических отношений третьих стран, - подчеркнули в посольстве РФ. - С целью добиться освобождения российских граждан посольство повышает уровень обращений к руководству страны для позитивного решения вопроса".