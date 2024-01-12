В ресторане в центре Москвы произошел пожар

По названному в оперативных службах адресу находится заведение Kaif Provenance

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Пожар произошел в подсобном помещении ресторана в центре Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"На Большой Дмитровке, 13, произошло возгорание в подсобном помещении и на кухне ресторана на третьем этаже. На двух этажах сильное задымление", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пожарные производили тушение с автолестницы.

Позже в оперативных службах сообщили о тушении пожара. "Пожар ликвидирован, его площадь составила 50 кв. м. Пострадавших нет, эвакуированы 50 человек", - уточнили там.

По данным из открытых источников, по указанному адресу находится ресторан Kaif Provenance. Также в здании расположен отель.