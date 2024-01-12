В Свердловской области у семи человек выявили гепатит А

Все заболевшие покупали продукцию в закусочных "Гиро"

ТАСС, 12 января. В Краснотурьинске Свердловской области зарегистрировали семь случаев гепатита А среди взрослых, все заболевшие в разное время покупали продукцию в закусочных "Гиро", сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"11-12 января в Краснотурьинске зарегистрированы семь случаев гепатита А среди взрослых. Диагноз лабораторно подтвержден на данный момент у трех человек. По каждому случаю заболевания специалистами Североуральского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области было проведено эпидемиологическое расследование, в ходе которого было установлено, что все заболевшие в разное время покупали продукцию в закусочных "Гиро" (город Краснотурьинск, улица Ленинского комсомола, 21 и улица Рюмина, 1/1 )", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ведомства, на объектах питания обнаружили серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований: отсутствует водоснабжение, продукция не имеет товарно-сопроводительных документов, сотрудники не проходят медицинское обследование, готовят блюда в личной (не специальной) одежде. Кроме того, индивидуальный предприниматель не подавал извещение о начале предпринимательской деятельности в органы Роспотребнадзора, надзорные мероприятия в соответствии с действующим законодательством не могли быть проведены.

"В ходе расследования проводится лабораторное обследование сотрудников кафе, организованы лабораторные исследования проб воды, пищи, сырья на санитарно-бактериологические и вирусологические показатели. <…> 12 января составлен протокол о временном запрете деятельности закусочных "Гиро". Материалы дела будут переданы в суд для решения вопроса о приостановлении работы объектов общепита", - добавили в пресс-службе управления.

За заболевшими и контактными лицами установлено медицинское наблюдение, организована вакцинация контактных лиц в очагах.