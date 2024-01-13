Средства ПВО сбили две ракеты ВСУ над Бердянском

В оперативных службах Запорожской области сообщили, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Российская система противовоздушной обороны (ПВО), по предварительным данным, сбила две украинские ракеты над Бердянском, сообщили журналистам в оперативных службах Запорожской области.

"В 09:00 (время совпадает с московским) в Бердянске прозвучали два взрыва. По предварительной информации, город подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Система ПВО ВС РФ сбила две ракеты в районе порта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.