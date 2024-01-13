Армия Израиля атаковала десятки ракетных установок в секторе Газа

В пресс-службе уточнили, что также нейтрализовали несколько пусковых шахт для ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 января. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удары по десяткам готовых к использованию ракетных установок в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Войска ЦАХАЛа продолжают противодействовать терроризму на всей территории сектора Газа. Военнослужащие обнаружили и поразили десятки готовых к использованию ракетных установок", - говорится в сообщении. В центральной части сектора Газа "сухопутные войска ЦАХАЛа, действовавшие в районе Аль-Мухаррака, обнаружили и нанесли удары по двум готовым к запускам ракетным позициям", а также "обнаружили и атаковали десятки готовых к использованию ракетных установок", продолжили в пресс-службе. "В ходе обысков, проведенных в районе Аль-Ататра на севере сектора Газа, военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили и нейтрализовали несколько пусковых шахт для ракет", - добавили военные.

"В районе Хан-Юниса [на юге сектора Газа] солдаты ЦАХАЛа нанесли удар по расположенной внутри здания шахте туннеля, в которой находилось оружие и многочисленные взрывные устройства. Военнослужащие ЦАХАЛа выявили и ликвидировали двух террористов, приблизившихся к району, в котором располагались войска", - продолжили в пресс-службе. "Кроме того, в Хан-Юнисе военнослужащие ЦАХАЛа выявили террористов в масках", - добавили в армии, отметив, что "танки ЦАХАЛа обстреляли террористов и уничтожили их".

В пресс-службе также сообщили, что "в ходе оперативных действий в районе Хан-Юниса военнослужащие ЦАХАЛа выявили двух террористов, стрелявших и убегавших из здания". "Летательный аппарат нанес удара по террористам, один из них был ликвидирован, второй скрылся в другом здании. Военные установили наблюдение за террористом, после чего еще один летательный аппарат ударом ликвидировал террориста", - продолжили военные. "В ходе дополнительных оперативных действий военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили в доме террориста учебные пособия [палестинской радикальной группировки] "Исламский джихад", снайперские позиции и технологические средства", - отметили в армии.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.