На Украине задержали молдаванина за попытку переправить уклониста через границу

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Украинские пограничники задержали гражданина Молдавии за попытку незаконно переправить через Днестр гражданина Украины. Об этом сообщило издание "Страна".

По его информации, консульство Молдавии уведомлено о задержании. Как сообщили источники издания в правоохранительных органах, задержанный на надувной лодке переплыл через реку Днестр, чтобы потом переправить жителя Винницы в республику за $3 тыс.

По данным источников издания, задержанному готовятся предъявить обвинение за незаконную переправку лиц через госграницу в корыстных целях. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Правонарушителю грозит наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. В правоохранительных органах обращают внимание, что это не первый подобный случай.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года. В настоящее время призыву по мобилизации подлежат мужчины с 27 до 60 лет, ограничение на выезд из страны действует для военнообязанных граждан с 18 лет. Тем не менее украинские СМИ регулярно сообщают о выявлении каналов бегства уклонистов по поддельным справкам и о попытках нелегального выезда за границу. По последним данным, после начала специальной военной операции погранслужба Украины задержала более 17 тысяч таких лиц.