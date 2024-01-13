На Ставрополье в ДТП погибли два человека

Еще трое пострадали

ПЯТИГОРСК, 13 января. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на трассе в Ставрополье, в результате два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщается в Telegram-каналеhttps://t.me/gibdd26/9506 краевого УГИБДД.

"13 января около 14:20 мск на 3-м км автодороги Минеральные Воды - Суворовская произошло встречное столкновение легковых автомобилей ВАЗ-2106 и Kia Rio. В результате на месте скончались 69-летний водитель отечественного автомобиля и его пассажир (личность устанавливается)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в больницу Пятигорска доставлены водитель и два пассажира иномарки.

"Предположительно, выезд на встречную полосу совершил водитель ВАЗ, житель Минераловодского округа. На месте работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются", - сообщает управление.